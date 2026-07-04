El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 28 grados , descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 24 grados a las 04:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 06:00.

A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 22 grados a las 07:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 29 grados a las 10:00. El calor se intensificará a medida que el día avance, alcanzando un pico de 40 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 32% y el 46% durante las primeras horas del día, disminuyendo a un 14% en las horas más cálidas.

El viento, que soplará mayormente del sureste, tendrá una velocidad que variará a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 19 km/h, disminuyendo a 7 km/h a la 01:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, el viento se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 25 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Écija pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el tiempo. La puesta de sol está programada para las 21:45, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural.

En resumen, hoy será un día caluroso y despejado en Écija, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol, especialmente durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.