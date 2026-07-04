El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Coria del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 30 grados , y a lo largo de la mañana, se espera que descienda ligeramente, alcanzando los 29 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00.

A medida que avanza el día, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 31 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 39 grados entre las 14:00 y las 15:00. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 24% y el 39%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Coria del Río tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del suroeste a una velocidad de 8 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. A las 10:00, se espera que la velocidad del viento alcance los 16 km/h, y en las horas de mayor calor, se prevé que sople del este a 19 km/h. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier periodo del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, paseos o deportes.

El orto se producirá a las 07:08 y el ocaso será a las 21:48, brindando largas horas de luz solar para disfrutar del día. Con un tiempo tan favorable, los residentes de Coria del Río tienen la oportunidad perfecta para aprovechar al máximo este espléndido día de verano.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.