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El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET

El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, con una transición a un estado completamente despejado a medida que avanza la mañana. Esta tendencia se mantendrá a lo largo de las horas, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que buscan disfrutar del sol.

Las temperaturas serán bastante elevadas, comenzando en torno a los 28 grados a primera hora de la mañana y alcanzando un pico de 41 grados hacia la tarde. Es recomendable que los cordobeses tomen precauciones ante el calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se espera que las temperaturas sean más intensas. La sensación térmica podría ser aún mayor debido a la baja humedad relativa, que oscilará entre el 11% y el 49% a lo largo del día, siendo más baja en las horas centrales.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo. Es aconsejable que las personas que se encuentren al aire libre busquen sombra y se mantengan hidratadas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que favorece la realización de actividades recreativas y eventos al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación y a la protección solar, dado que la exposición prolongada al sol puede resultar perjudicial.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre, siempre con las precauciones necesarias ante las altas temperaturas y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.

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