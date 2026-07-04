El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 4 de julio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, con una transición a un estado completamente despejado a medida que avanza la mañana. Esta tendencia se mantendrá a lo largo de las horas, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que buscan disfrutar del sol.
Las temperaturas serán bastante elevadas, comenzando en torno a los 28 grados a primera hora de la mañana y alcanzando un pico de 41 grados hacia la tarde. Es recomendable que los cordobeses tomen precauciones ante el calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se espera que las temperaturas sean más intensas. La sensación térmica podría ser aún mayor debido a la baja humedad relativa, que oscilará entre el 11% y el 49% a lo largo del día, siendo más baja en las horas centrales.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo. Es aconsejable que las personas que se encuentren al aire libre busquen sombra y se mantengan hidratadas.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que favorece la realización de actividades recreativas y eventos al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación y a la protección solar, dado que la exposición prolongada al sol puede resultar perjudicial.
En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre, siempre con las precauciones necesarias ante las altas temperaturas y el viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.
- Cuatro menores intoxicados mientras se bañaban en la piscina del colegio El Carmen de Córdoba
- Estas son las notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba 2026-2027: hay un cambio en las más demandadas
- Este es el radar de Córdoba que caza a más infractores: 60 multas diarias y entre los más activos de España
- El alma de Moriles se embotella en un nuevo hotel boutique: abre Moriles Wine Lodge en la Campiña Sur de Córdoba
- Los niños saharauis ya están en Córdoba: "Prefieren la piscina, no les gusta la playa porque dicen que hay sardinas"
- Antonio Amil, dueño de los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia: 'Antes de una expropiación tendría que haber una negociación
- El Carmen abre la piscina principal y mantiene cerrada la infantil tras la intoxicación de cuatro menores
- Los embalses de Córdoba resisten al estrés térmico del primer mes sin lluvia y a las puertas de la canícula: así empiezan los pantanos en el mes de julio