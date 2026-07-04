El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que invita a los habitantes a aprovechar al máximo el día al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 25 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 31 grados a las 10:00 y culminará en un máximo de 39 grados a las 16:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en 38 grados a las 19:00 y cerrando el día con 31 grados a las 23:00.

La humedad relativa será baja durante todo el día, comenzando en un 23% a la medianoche y descendiendo hasta un 10% en las horas más cálidas. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a velocidades que oscilarán entre los 18 y 27 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en las horas centrales del día. Este viento, aunque fresco, puede hacer que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares, podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 21:49, ofreciendo un espectáculo visual digno de contemplar.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará algo de frescura. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen al máximo este espléndido día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.