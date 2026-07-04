El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas, alrededor de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo hasta un 20% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean realizar actividades al aire libre. Es importante mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas de mayor exposición solar.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable tener cuidado con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipa la posibilidad de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. La noche caerá con temperaturas más frescas, alrededor de 27 grados, y el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:53.

Para quienes planean actividades nocturnas, la temperatura se mantendrá agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, ya que la brisa del sur puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente soleado y caluroso, sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.