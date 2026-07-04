El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y 26 grados durante las primeras horas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo alrededor de las 06:00 horas, con 24 grados. Sin embargo, a partir de las 09:00 horas, el termómetro comenzará a ascender rápidamente, alcanzando los 29 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 37 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 25% y el 40%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 20 km/h. A medida que el día avance, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 43 km/h en las horas más cálidas del día. Esto proporcionará un alivio ante el calor, aunque es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite disfrutar de un día soleado sin preocupaciones. La visibilidad será excelente, lo que es ideal para quienes planean realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El ocaso se producirá a las 21:47 horas, marcando el final de un día que promete ser cálido y soleado. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Carmona se presenta como un lugar perfecto para disfrutar del verano. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas del día, y que aprovechen al máximo las condiciones climáticas favorables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.