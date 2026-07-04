El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 40 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 30 grados, que descenderá ligeramente a 29 grados a la 01:00 y se mantendrá en torno a los 27 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, se anticipa un aumento en la temperatura, alcanzando los 39 grados a las 15:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso. La humedad relativa se mantendrá baja, comenzando en un 22% a la medianoche y descendiendo hasta un 10% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Camas tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que alcanzarán hasta 27 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas que podrían llegar a ser más intensas, alcanzando hasta 46 km/h en momentos puntuales.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas. Esto se traduce en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda hidratarse adecuadamente y protegerse del sol, dado que la radiación UV puede ser alta.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:48 horas. En resumen, el tiempo en Camas para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar del verano, pero con la necesidad de tomar precauciones ante el calor extremo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.