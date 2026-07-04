El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

Hoy, 4 de julio de 2026, se espera un día mayormente despejado en Cabra, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 37°C en las horas más cálidas de la tarde. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 49 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio del calor, pero también es importante tener en cuenta que puede generar condiciones de sequedad en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 28°C hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 8°C, lo que permitirá un descanso reparador después de un día caluroso.

Los amaneceres y atardeceres serán momentos destacados, con el sol saliendo a las 07:01 y poniéndose a las 21:42, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, el tiempo de hoy en Cabra será perfecto para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que, aunque fuerte, puede ser un alivio en el calor del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.