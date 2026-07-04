El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para disfrutar de un tiempo excepcionalmente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 29 grados , y a medida que avanza la jornada, se espera que alcance un máximo de 41 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 24% a medianoche y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 26 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, pero también podría generar condiciones de inestabilidad en áreas abiertas. Es aconsejable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones en el transcurso del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que las actividades al aire libre, como picnics, deportes o paseos, podrán llevarse a cabo sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo. Sin embargo, es importante recordar que el sol estará en su punto más alto alrededor del mediodía, por lo que se sugiere el uso de protector solar y ropa adecuada para evitar quemaduras.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:47 horas, ofreciendo una hermosa puesta de sol que culminará un día perfecto de verano. En resumen, el tiempo de hoy en Las Cabezas de San Juan será ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre con precaución ante las altas temperaturas y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.