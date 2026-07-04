El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 25 grados hacia las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 23% a la medianoche y descendiendo hasta un 10% en las horas más cálidas del día. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Bormujos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 11 y 24 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h a las 11:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. Sin embargo, es aconsejable que los planes incluyan opciones para resguardarse del sol, dado el calor intenso que se anticipa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:49. En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy será predominantemente soleado y caluroso, ideal para disfrutar del verano, pero con la necesidad de tomar precauciones ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.