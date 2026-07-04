El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 26 grados a las 04:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un máximo de 41 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% a la medianoche y descendiendo hasta un 9% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Bailén tomar precauciones, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a 22 km/h hacia la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad a las 22:00 horas, con velocidades de hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 18:00, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo.

La salida del sol está programada para las 06:57 y se pondrá a las 21:41, lo que brinda una larga jornada de luz solar para disfrutar de actividades veraniegas. En resumen, el tiempo en Bailén para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y la necesidad de protegerse del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.