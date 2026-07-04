El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Baeza se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la ciudad. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 38°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 24% por la mañana y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 8 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana y la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también es importante tener en cuenta que el viento puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente soleado. Esta situación es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

Los amaneceres y atardeceres serán igualmente espectaculares, con el sol saliendo a las 06:56 y poniéndose a las 21:40, ofreciendo un amplio margen para disfrutar de la luz natural. La claridad del cielo permitirá que los colores del atardecer se aprecien en todo su esplendor, convirtiendo la tarde en un momento perfecto para relajarse en los parques o en las terrazas de los cafés.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas altas, cielos despejados y un viento moderado que puede ofrecer algo de frescura. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen adecuadamente para el calor y aprovechen al máximo este hermoso día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.