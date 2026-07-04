El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Baena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad. A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 28°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 38°C durante la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% en las primeras horas y descendiendo a niveles más bajos a medida que la temperatura aumente, alcanzando un 11% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sureste, con velocidades que variarán entre 15 y 28 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 46 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Este viento también podría generar algunas ráfagas más fuertes en momentos puntuales, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Baena pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones son ideales para disfrutar de eventos al aire libre, picnics o simplemente pasear por la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender lentamente, alcanzando los 36°C hacia las 19:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 29°C a las 21:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, ofrecerá un respiro del calor. Los ciudadanos pueden aprovechar al máximo este día soleado, asegurándose de mantenerse hidratados y protegidos del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.