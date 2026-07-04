El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Ayamonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre y para aquellos que buscan aprovechar el verano en la costa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 37 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más alta.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% por la mañana y descendiendo a un 18% en las horas más cálidas del día. Esto significa que, aunque el calor será intenso, la falta de humedad ayudará a que el ambiente se sienta un poco más tolerable. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planean estar al sol durante períodos prolongados. Es aconsejable usar protector solar, llevar agua y buscar sombra cuando sea necesario.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 12 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 17 km/h por la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas costeras. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá mayormente del sur, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para los eventos al aire libre y para los turistas que visitan Ayamonte en esta época del año. La noche caerá con un cielo igualmente despejado, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia la medianoche.

El orto se producirá a las 07:14 y el ocaso a las 21:53, brindando largas horas de luz solar para disfrutar de la belleza de Ayamonte. En resumen, el tiempo de hoy promete ser perfecto para disfrutar de la playa, paseos y actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado que caracteriza a esta hermosa localidad costera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.