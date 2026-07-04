El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Arahal, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un sol radiante durante toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 29 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se anticipa un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% por la mañana y aumentando hasta un 31% en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la sensación térmica podría ser más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Arahal tomar precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad que oscilará entre 19 y 27 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 47 km/h en las horas más cálidas. Este viento, aunque fresco, podría contribuir a que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades recreativas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 34 grados hacia el final del día. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 30 grados a las 23:00 horas, lo que sugiere que será una noche cálida y agradable.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas elevadas y un viento moderado que aportará algo de frescura. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar del día al aire libre, pero con precauciones ante el calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.