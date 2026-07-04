El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Andújar se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad y generen un ambiente cálido y agradable.

Las temperaturas oscilarán a lo largo del día, comenzando en la mañana con 28 grados y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un mínimo de 31 grados en la tarde. La máxima se registrará en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 42 grados, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Andújar tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más intensas de sol.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% por la mañana y descendiendo hasta un 8% en las horas más cálidas. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es aconsejable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. Este clima es ideal para disfrutar de festividades, paseos y eventos al aire libre, así como para actividades deportivas.

En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda a todos los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para protegerse del calor y aprovechen la belleza del día en esta encantadora ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.