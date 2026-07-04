El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 30 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un máximo de 41 grados en la tarde, alrededor de las 5. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 24% y el 41%, lo que podría generar una sensación térmica más intensa durante las horas pico.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca despejado, con algunas nubes poco significativas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del cielo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias ni tormentas, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

El viento será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que sople desde el sureste con velocidades que alcanzarán hasta los 21 km/h en las primeras horas del día, aumentando a 35 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas de mayor exposición solar, que se extenderán desde las 12 hasta las 17 horas.

La salida del sol está programada para las 07:10, mientras que el ocaso se producirá a las 21:50, lo que brinda una larga jornada de luz natural para disfrutar de actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes y reuniones familiares, siempre teniendo en cuenta la importancia de protegerse del sol.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que puede ofrecer algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del verano, siempre con precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.