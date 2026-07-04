El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas, especialmente entre las 14:00 y las 15:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Aljaraque que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en la dirección del viento, que podría variar hacia el suroeste en las horas de la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 27 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:52. En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado que invita a aprovechar al máximo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.