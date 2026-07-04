El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

Hoy, 4 de julio de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a primera hora de la mañana y alcanzarán un máximo de 41 grados en las horas más cálidas de la tarde. Se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones ante el calor, manteniéndose hidratados y buscando sombra cuando sea necesario.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 23% y descendiendo hasta un 10% en las horas más calurosas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más soportable, aunque el calor seguirá siendo intenso. A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando unos 31 grados hacia la noche, lo que permitirá un ambiente más fresco para disfrutar de las actividades nocturnas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 30 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, especialmente si se planean actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el campo o en la playa. La ausencia de nubes también permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, así que es aconsejable usar protector solar y gafas de sol para protegerse de la radiación UV.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.