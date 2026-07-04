El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, se presenta en Alcalá la Real con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen bajando, alcanzando los 22 grados a las 02:00 y 03:00 horas, y estabilizándose en 21 grados a las 04:00.

Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00 horas. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 38% en la mañana al 12% en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que contribuirá a un ambiente seco y caluroso.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a 18 km/h hacia el final de la jornada. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

El ocaso se producirá a las 21:40, marcando el final de un día soleado y caluroso. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, proporcionando un alivio del calor diurno. Se espera que la noche sea tranquila, con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 30 grados a las 22:00 horas, descendiendo gradualmente a 27 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin riesgo de lluvias.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.