El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Alcalá de Guadaíra se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 31 grados , descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y manteniéndose en un rango cálido durante la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 28 grados a las 02:00 y 03:00 horas. Sin embargo, a partir de las 04:00 horas, el termómetro comenzará a subir nuevamente, alcanzando los 27 grados a las 04:00 y 26 grados entre las 05:00 y las 07:00. A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar de manera notable, alcanzando los 25 grados, y subiendo hasta los 40 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un día caluroso y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 22% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 42% a las 07:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá nuevamente, alcanzando un 10% hacia las 16:00 horas, lo que contribuirá a la sensación de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 08:00 y las 10:00, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor intenso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Alcalá de Guadaíra podrán disfrutar de un día completamente seco, ideal para paseos, actividades deportivas o reuniones al aire libre.

El ocaso se producirá a las 21:47, marcando el final de un día soleado y caluroso. Con estas condiciones, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más intensas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.