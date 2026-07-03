El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente soleado y caluroso este 3 de julio de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando hasta los 39 grados en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% por la mañana y descendiendo a un 19% durante la tarde. Esta combinación de calor y baja humedad podría hacer que el día se sienta más caluroso de lo habitual, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 17 y 25 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Este viento podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar el calor intenso que se espera.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 37 grados hacia las 19:00 horas. La noche traerá consigo un ligero descenso en la temperatura, con mínimas que rondarán los 30 grados a la hora de la cena. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se podrá apreciar a las 21:47.

En resumen, este 3 de julio en El Viso del Alcor se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. Con cielos despejados y temperaturas elevadas, será un día típico de verano en la región, perfecto para disfrutar de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.