El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Utrera se prepara para experimentar un tiempo mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 30 grados , y se espera que alcance un máximo de 40 grados hacia las 17:00 horas, lo que sugiere un día caluroso y soleado.

La humedad relativa comenzará en un 50% y disminuirá a lo largo del día, alcanzando niveles tan bajos como el 15% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La hidratación será clave para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las nubes altas podrían traer cambios en la percepción del calor.

A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados hacia las 23:00 horas. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para actividades nocturnas. La salida del sol está prevista para las 07:07 horas, mientras que el ocaso se producirá a las 21:47 horas, brindando largas horas de luz diurna.

En resumen, Utrera disfrutará de un día caluroso y mayormente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias para mantenerse hidratada y protegida del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.