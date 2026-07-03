El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas pico de calor. Esto podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La combinación de calor y baja humedad puede resultar en un tiempo seco, lo que podría afectar a personas con problemas respiratorios.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 6 y 38 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, alcanzando hasta 53 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de Úbeda o visitas a sus monumentos. Sin embargo, se aconseja a los visitantes y residentes mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas centrales del día.

La salida del sol está programada para las 06:55 y se pondrá a las 21:40, lo que brinda una amplia ventana para disfrutar de la luz natural. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy será cálido y soleado, con un viento moderado del sur y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.