El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Tomares se verá envuelto en un ambiente mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a primera hora y alcanzarán un máximo de 39 grados en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día caluroso y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los habitantes de Tomares se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante tener precaución con posibles ráfagas que podrían afectar a estructuras ligeras o arbolado.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, pero se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones contra la exposición prolongada al sol.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 31 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:48. La noche se presentará tranquila, con temperaturas agradables y un ambiente propicio para salir a pasear o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Tomares se perfila como un día ideal para disfrutar del verano, con temperaturas altas, cielos despejados y un viento moderado que aportará algo de frescura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.