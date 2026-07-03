El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día, con valores que oscilarán entre los 31°C y 39°C. La temperatura comenzará en torno a los 31°C a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29°C a la 01:00 y continuando en una tendencia de descenso hasta llegar a 27°C a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando los 38°C entre las 14:00 y las 15:00 horas, y culminando en un máximo de 40°C a las 17:00 horas. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan a 32°C a las 23:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 66% a las 07:00 horas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá, llegando a un 22% a las 20:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00 horas, alcanzando hasta 45 km/h. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de un día sin interrupciones por lluvias, ideal para actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:07 horas y el ocaso a las 21:48 horas, lo que brindará una larga jornada de luz solar. En resumen, se anticipa un día caluroso y soleado, perfecto para disfrutar de las actividades veraniegas en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.