El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, La Rinconada se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un panorama mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 30 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 25 grados hacia las 07:00. A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 41 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% a la medianoche y descendiendo a un 19% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que puede hacer que el tiempo sea más tolerable para los habitantes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el este, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de un día en el parque, realizar deportes o simplemente pasear por la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 32 grados a las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:49. En resumen, La Rinconada vivirá un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con un tiempo que promete ser agradable y sin sorpresas meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.