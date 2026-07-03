El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más elevada debido a la radiación solar.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y descendiendo hasta un 20% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la falta de humedad excesiva podría hacer que la sensación de bochorno no sea tan abrumadora como en otras ocasiones. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Puente Genil tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a velocidades que oscilarán entre los 24 y 37 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 47 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque cálido, proporcionará algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante la tarde. Las condiciones de viento también podrían ser favorables para quienes practiquen deportes al aire libre, aunque se aconseja tener precaución ante posibles ráfagas fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se caracteriza por un ambiente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde. Se recomienda a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol, aprovechando el viento para mitigar el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.