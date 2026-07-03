El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 35 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo a un 21% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad excesiva podría hacer que la sensación térmica sea un poco más llevadera. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h durante la mañana, aumentando a medida que avanza el día. En las horas de la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 44 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas ráfagas que se sentirán más intensamente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, aunque las posibilidades son mínimas, con un 25% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas.

A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:41. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en Priego de Córdoba, siempre teniendo en cuenta las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.