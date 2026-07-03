El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Pozoblanco se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 6:59. A medida que avance la mañana, se mantendrá el predominio de cielos despejados, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 y descenderán gradualmente hasta alcanzar los 27 grados a las 02:00.

Durante la jornada, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00, lo que sugiere un día caluroso. La humedad relativa será baja, comenzando en un 16% a las 00:00 y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por debajo del 60% en la mayoría de las horas. Esto contribuirá a una sensación de calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 32 km/h. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 53 km/h a las 21:00, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la tarde. Sin embargo, durante la mañana y la tarde, el viento será más suave, lo que podría hacer que las altas temperaturas se sientan aún más intensas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 10% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00, y un 5% entre las 20:00 y las 02:00. A pesar de esto, la probabilidad de que se materialicen es baja, por lo que es recomendable disfrutar del día al aire libre.

En resumen, Pozoblanco vivirá un día caluroso y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, aunque se aconseja tomar precauciones ante el calor intenso y mantenerse hidratado. La tarde ofrecerá un espectáculo de colores al atardecer, que se producirá a las 21:46, cerrando un día que promete ser memorable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.