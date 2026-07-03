El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Palma del Río se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la noche. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 30°C y 39°C, siendo las horas más cálidas entre las 15:00 y las 17:00, cuando se espera que el termómetro marque hasta 39°C.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 42% en la madrugada y aumentando gradualmente hasta un 78% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 20% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas y expuestas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, aunque se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante el calor extremo. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, con valores que rondarán los 28°C a las 23:00, y el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un atardecer espectacular a las 21:46.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.