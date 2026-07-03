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El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 3 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Los Palacios y Villafranca, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 40 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 30 grados a las 00:00 horas y subiendo gradualmente hasta llegar a un pico de 40 grados alrededor de las 17:00 horas. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 33 grados a las 21:00 horas.

El cielo se presentará mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 53% a la medianoche y disminuyendo hasta un 15% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea más soportable, a pesar de las altas temperaturas. Sin embargo, es recomendable que las personas se mantengan hidratadas y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso. Este viento también podría generar un ambiente más fresco en las horas de la tarde y la noche.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará aún más, permitiendo que las temperaturas desciendan a niveles más agradables, alrededor de 15 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:47 horas, marcando el final de un día caluroso y mayormente soleado.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy será cálido y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.

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