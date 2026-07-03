El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Osuna se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. Sin embargo, a partir de las 03:00, se prevé un ligero descenso que estabilizará la temperatura en 26 grados hasta las 07:00. A partir de entonces, las temperaturas comenzarán a aumentar gradualmente, alcanzando los 30 grados a las 12:00 y alcanzando un máximo de 34 grados entre las 16:00 y las 18:00. Por la noche, se espera que la temperatura descienda a 29 grados a las 22:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 42% a la medianoche y aumentando a 58% durante las horas más frescas de la mañana. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, alcanzando un mínimo de 21% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 38 y 57 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento podría aumentar, alcanzando ráfagas de hasta 73 km/h hacia el final de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura en medio del calor, aunque también se recomienda precaución ante posibles ráfagas fuertes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, Osuna disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.