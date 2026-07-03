El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:06. A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo hasta un 18% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de la zona que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. Es importante mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 17 y 35 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescura en medio del calor. Sin embargo, es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de actividades recreativas o eventos al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 29 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular a las 21:45. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para salir y disfrutar de la vida nocturna de Morón de la Frontera.

En resumen, el tiempo de hoy en Morón de la Frontera se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y protegidos del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.