El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 37 grados en las horas más cálidas de la tarde, alrededor de las 16:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 45% por la mañana y descendiendo a un 21% por la tarde, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, puede hacer que el calor se sienta más intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Montilla mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 20 y 46 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se debe tener precaución, ya que el viento puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics, deportes o simplemente disfrutar de un paseo por la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 27 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes de Montilla disfruten de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:43 horas. La noche se presentará tranquila, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen al máximo este día soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.