El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

Hoy, 3 de julio de 2026, Moguer se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 25 grados a las 3 de la tarde, antes de repuntar nuevamente hacia el final del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo a un 40% durante las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur a suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en medio del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades en la playa o en espacios abiertos.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Moguer pueden disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes tienen planes de disfrutar de la naturaleza o realizar eventos al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 37 grados entre las 2 y las 4 de la tarde. Sin embargo, a partir de las 5 de la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que comenzarán a bajar gradualmente hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente al caer el sol, pero se mantendrá en niveles aceptables.

El ocaso está previsto para las 21:51, momento en el cual el cielo comenzará a despejarse, permitiendo disfrutar de una noche estrellada. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Moguer, con un tiempo cálido y seco, y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.