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El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET

El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 29 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 37 grados a las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 39% y el 66% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la brisa del viento, que soplará predominantemente del norte y del noreste, ayudará a mitigar el calor, con velocidades que alcanzarán hasta los 15 km/h en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en la mayoría de los periodos, con una ligera posibilidad del 5% entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto sugiere que no se esperan tormentas ni chubascos, lo que es ideal para actividades al aire libre.

El viento, que variará en dirección a lo largo del día, alcanzará su máxima intensidad en la tarde, con rachas que podrían llegar a los 44 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento cambiará de noreste a norte y luego a sur, lo que podría influir en la percepción del calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:41. La noche se presentará tranquila, ideal para paseos y actividades al aire libre, con temperaturas que se mantendrán agradables.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y caluroso, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más intensas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.

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