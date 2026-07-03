El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Marchena se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 31 grados a las 10:00 y subiendo hasta un máximo de 38 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente si planea realizar actividades al aire libre. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la tarde, alcanzando los 29 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 54% a las 05:00 horas. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que las temperaturas aumenten, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 5 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 22:00 y las 23:00 horas, alcanzando hasta 44 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, lo que significa que los residentes de Marchena pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy será cálido y mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a la población que se mantenga hidratada y busque sombra durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.