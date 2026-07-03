El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente completamente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un máximo de 39 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% a la medianoche y disminuyendo a un 36% hacia el final de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Mairena del Aljarafe que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 45 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas. Las velocidades del viento oscilarán entre 3 y 25 km/h a lo largo del día, siendo más intensas en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El amanecer se producirá a las 07:08 y el ocaso será a las 21:48, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diurnas. Con un cielo despejado y temperaturas elevadas, es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las instalaciones al aire libre que ofrece Mairena del Aljarafe.

En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Aljarafe se caracteriza por un ambiente cálido y despejado, con vientos moderados que ayudarán a mitigar el calor. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante las altas temperaturas y aprovechen el buen tiempo para disfrutar de un día al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.