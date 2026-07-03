El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día. A media tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 40 grados, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Es recomendable que los habitantes y visitantes de la localidad tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas del día. Esto puede contribuir a una sensación de calor más agobiante, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 39 km/h a lo largo del día. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas de mayor temperatura. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles rachas más fuertes que podrían presentarse en la tarde.

No se esperan precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las nubes altas que se han observado en las primeras horas de la mañana darán paso a un cielo despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares, el tiempo será propicio, aunque se recomienda evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas. La puesta de sol se espera para las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y sol.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día caluroso y soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.