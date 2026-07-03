El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 34 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% por la mañana y descendiendo hasta un 22% en las horas de mayor calor. Esto indica que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del sol sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 14 y 38 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. La dirección del viento también sugiere que no habrá cambios bruscos en las condiciones meteorológicas, manteniendo un ambiente estable y agradable.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los lucentinos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por sorpresas climáticas. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es perfecto para disfrutar de un día en el campo, en la piscina o simplemente paseando por la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 29 grados hacia el final del día. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 26 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece el verano.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.