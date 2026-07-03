El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Lora del Río se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la región de manera significativa.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día, con valores que oscilarán entre los 32 y 40 grados . La temperatura comenzará en torno a los 32 grados a la medianoche y descenderá ligeramente durante la madrugada, pero se espera que vuelva a subir rápidamente. A las 14:00 horas, se prevé que el termómetro marque 38 grados, alcanzando un máximo de 40 grados hacia las 17:00 horas. Esta ola de calor podría hacer que los habitantes busquen refugio en lugares frescos y se mantengan hidratados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 73% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 20% durante las horas más calurosas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sureste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, el viento alcanzará una velocidad de 14 km/h, aumentando a 20 km/h en las horas de la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 12:00 y las 15:00 horas, con picos de hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor momentáneo, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Lora del Río podrán disfrutar de un día soleado y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Sin embargo, es importante recordar que las altas temperaturas pueden ser peligrosas, especialmente para personas vulnerables, por lo que se aconseja evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

El orto se producirá a las 07:04 y el ocaso a las 21:47, brindando a los residentes un largo día de luz solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.