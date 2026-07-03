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El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET

El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 3 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 39 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 32 grados, que descenderá ligeramente a 31 grados a la 01:00, y continuará bajando hasta alcanzar los 25 grados a las 07:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a subir nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 09:00 y llegando a un máximo de 39 grados hacia las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 39% y el 58%, lo que podría generar una sensación térmica más intensa durante las horas pico del día.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 50 km/h a las 22:00. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también podría generar condiciones de sequedad en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Linares tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas más cálidas, y se mantengan hidratados.

La puesta de sol está programada para las 21:41, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, ofreciendo un respiro del calor del día. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y fresco.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y vientos moderados del sureste. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando en cuenta las recomendaciones de hidratación y protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.

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