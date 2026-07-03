El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, se mantendrá un ambiente poco nuboso, lo que contribuirá a que las temperaturas se eleven rápidamente.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 35 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se prevé que la temperatura alcance los 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados en la madrugada. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera un aumento significativo, alcanzando los 35 grados en la tarde. Es recomendable que los habitantes de Lepe tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando se prevé que la temperatura sea más alta.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo a un 32% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 39 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin interrupciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en la playa o realizar actividades recreativas en el exterior.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como una jornada soleada y calurosa, con temperaturas elevadas y un cielo mayormente despejado. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para el calor y aprovechen el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegidos del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.