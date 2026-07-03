El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 38 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 29 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 27 grados hasta las 03:00, y luego comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 26 grados entre las 04:00 y las 05:00.

Durante la tarde, se prevé un aumento significativo en las temperaturas, alcanzando un máximo de 38 grados a las 16:00. Este calor puede sentirse intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Lebrija tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde-noche, situándose en 36 grados a las 19:00 y bajando a 30 grados a las 23:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% a la medianoche y descendiendo a un 40% a las 10:00. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad se situará en un 14%, lo que puede contribuir a una sensación térmica más cálida. Es importante mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur y sureste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 10 y 32 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad a las 21:00, con velocidades de hasta 50 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se prevén precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día soleado y despejado, ideal para actividades al aire libre, aunque se aconseja protegerse del sol y evitar la exposición prolongada.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura en las horas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.