El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Jaén, con algunas nubes altas que podrían aparecer durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán favorables para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en la región.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con valores que oscilarán entre los 37 y 38 grados . Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados, descendiendo ligeramente a 30 grados en la primera hora del día. A medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 35 grados hacia la tarde. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y se mantengan hidratados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que la temperatura aumenta, alcanzando un 12% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 6 y 16 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas y expuestas.

La visibilidad será óptima durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. Los amaneceres y atardeceres serán especialmente hermosos, con el sol saliendo a las 06:57 y poniéndose a las 21:41, ofreciendo un espectáculo natural que no debe perderse.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor y la intensidad del viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.