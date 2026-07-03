El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más elevada debido a la radiación solar.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 31% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la humedad no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera para los que se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 23 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 40 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en las zonas costeras. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas más fuertes en momentos puntuales.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que las actividades al aire libre, como paseos por la playa o eventos en parques, podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa onubense.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:52. La noche se presentará tranquila, ideal para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, Huelva disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar del verano. Se recomienda a los ciudadanos hidratarse adecuadamente y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.