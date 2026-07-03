El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y cálido.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 17:00 horas, con valores que oscilarán entre los 31 y 40 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 31 grados, descendiendo ligeramente a 30 grados en la primera hora del día. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 39 grados a media tarde. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 32 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% por la mañana y disminuyendo a un 14% durante las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean más agradables.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará los 15 km/h, aumentando a 25 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Las ráfagas máximas se registrarán en torno a las 19:00 horas, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar del verano, pero se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.