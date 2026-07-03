El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la noche. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente la atmósfera. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 29°C por la mañana y los 38°C durante la tarde, lo que sugiere un día caluroso y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% por la mañana y descendiendo a un 21% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. Es importante mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur a una velocidad que variará entre 11 y 27 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que tienen planes al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 28°C a las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:45. La noche será tranquila, con temperaturas agradables que invitarán a salir y disfrutar del aire libre.

En resumen, hoy en Écija se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias y con un viento moderado que puede ofrecer algo de frescura en las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.