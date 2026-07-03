El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Coria del Río se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los residentes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando un pico de 39 grados a las 16:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% a la medianoche y descendiendo a un 39% hacia el mediodía. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más soportable, aunque el calor seguirá siendo notable. A medida que el día avance, la humedad podría bajar aún más, lo que podría contribuir a una sensación de calor más seco.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 25 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00 horas, alcanzando hasta 41 km/h. Este viento podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los amaneceres en Coria del Río serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:08 horas, mientras que el ocaso se producirá a las 21:48 horas, brindando a los habitantes la oportunidad de disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se aconseja tomar precauciones ante el calor intenso que se espera durante las horas pico.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.